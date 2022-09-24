الزياني: تأثرت بتشجيع ملوك المملكة

فيديو | اللاعب والمدرب السابق خليل الزياني لـ #الإخبارية:



تأثرت بما مر علي من ملوك المملكة عندما استلمت من يد الملك خالد كأس ولي العهد والملك فيصل عندما استلمت من يده كأس الملك عام 88 pic.twitter.com/iPUEy7hlAj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2022

شعور بالتأثر

رفع المعنويات

أكد اللاعب والمدرب السابق خليل الزياني، أنه تأثر بما مر عليه من ملوك، ساردًا بعض المواقف التي شعر خلالها برفع معنوياته ودفعه على المسار الصحيح خلال مشواره الرياضي.وقال الزياتي خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه شعر بالتأثر عندما استلم من يد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود كأس ولي العهد، خلال فوز فريقه على الاتحاد بثلاثية دون رد بجدة.وأضاف “شعرت بالتأثر من مباركة الملك خالد، فكان لها تأثير إيجابي كبير في رفع المعنويات”، مشيرًا إلى أنه حدث كذلك مع الملك فيصل عندما استلم من يده كأس الملك في عام 1988. وأشار إلى أن ملوك المملكة كان لهم أثر كبير فيما كان عليه في الماضي وحتى الآن خلال مسيرته الرياضية.