استعرض المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي مشكلة اهتزاز الكاميرا بدرجة كبيرة في iPhone 14 Pro الجديد ببعض الحالات.

واجهه عدد من مستخدمي iPhone 14 Pro مشكلة اهتزاز الكاميرا بدرجة كبيرة أثناء التقاط الصور في Snapchat وTikTok وInstagram على الرغم من عدم ظهور المشكلة أثناء استخدام تطبيق الكاميرا

من المتوقع أن هذه التطبيقات غير متوافقة مع تكنولوجيا الكاميرا الجديدة أو هناك مشكلة في تثبيت الكاميرا pic.twitter.com/25ySaHc53b — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 18, 2022

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدد من مستخدمي iPhone 14 Pro واجهوا مشكلة اهتزاز الكاميرا بدرجة كبيرة أثناء التقاط الصور في Snapchat وTikTok وInstagram، على الرغم من عدم ظهور المشكلة أثناء استخدام تطبيق الكاميرا.

توقعات بسبب المشكلة:

وتابع المهتم بالتقنية: من المتوقع أن هذه التطبيقات غير متوافقة مع تكنولوجيا الكاميرا الجديدة أو هناك مشكلة في تثبيت الكاميرا.