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السجن لرجال ضربوا نساء بوحشية بالصين

2022-09-24 الساعة 3:45
السجن لرجال ضربوا نساء بوحشية بالصين
المواطن - متابعة

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حُكم على رجل صيني بالسجن 24 عامًا لدوره الرئيسي في هجوم وحشي على عاملات في مدينة تانغشان، في قضية صدمت البلاد وأثارت غضبًا واسع النطاق بشأن ممارسة العنف ضد المرأة في البلاد.   وأدين، تشن جيزي، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بالاعتداء العنيف على أربع نساء بالكراسي في مطعم للشواء في يونيو الماضي، بعد أن رفضت إحدى النساء تحرشًا جنسيًا قام به تشن، حسب ما ذكرت محكمة محلية في مقاطعة خبي، الجمعة. وأدين متهم خامس بتهديد إحدى الضحايا لمنعها من الاتصال بالشرطة. وقضت المحكمة بأن تشن كان زعيم عصابة إجرامية ارتكبت سلسلة من الجرائم على مدى العقد الماضي. وأدين بتهم تشمل افتعال المشاجرات وإثارة المتاعب والسرقة والاحتجاز غير القانوني للآخرين والإصابة المتعمدة وتغريمه 320 ألف يوان.

السجن لآخرين:

كما حكمت المحكمة على 27 متهما آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و11 سنة لتورطهم في الجرائم. ووفقًا للمحكمة، عانت اثنتان من النساء من “إصابات طفيفة من الدرجة الثانية”، في حين تعرضت اثنتين لإصابات طفيفة. ولفت الهجوم انتباه الرأي العام الصيني بعد انتشار لقطات مروعة على الإنترنت سجلتها كاميرا مراقبة في أوائل يونيو الماضي.  
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