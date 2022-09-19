أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

تعريف التحرش:

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التحرش يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

سجن وغرامة:

ولفتت إلى أن عقوبات جريمة التحرش هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.