السجن 10 سنوات لـ أردنية سممت عائلتها

تفاصيل الواقعة

اعترافات الفتاة

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بالحكم عليها حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا، وتخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي ما تعده المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وفقًا لقانون العقوبات الذي كان ساريًا عند ارتكاب الجريمة.

وقد طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، وقالت: إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وإن قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيًا لكافة الشروط القانونية.

أيدت محكمة التمييز الأردنية، الحكم على فتاة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد أن تسببت في قتل جدتها، وأصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم، إثر وضعها مبيد الصراصير لأسرتها في الطعام أثناء إعداده.وفي تفاصيل الواقعة، فقد أقدمت الفتاة عام 2004 على وضع (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام قاصدة بذلك إيذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه، ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.واعترفت الفتاة وقت وقوع الجريمة، أنها أقدمت في عام 2004 على وضع المبيد في حلة الطهي، مؤكدة أنها كانت ترغب في إيذاء شقيقها فقط، وذلك بسبب خلافها معه، إلا أن الأمر انتهى بوفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتها بالتسمم.