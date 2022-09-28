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تحقق أرقى مستويات العطاء

السديس: الأوامر الملكية حققت مصالح الوطن

2022-09-28 الساعة 12:58
السديس: الأوامر الملكية حققت مصالح الوطن
المواطن - الرياض

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن هذه الأوامر الملكية تصب في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين تجويدًا وتطويرًا وتحقيقًا لأرقى مستويات العطاء والتنمية للمملكة.

تجويد وتطوير:

وأكد الرئيس العام أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حريص على تجويد وتطوير وتحقيق أرقى مستويات العطاء والتنمية للوطن والمواطن، وعلى تعزيز التكاملية بين مجلسي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة. وذكر السديس أن رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس الوزراء، جاء ضمن تكليف خادم الحرمين الشريفين المتواصل لسموه الكريم، بالإنابة عنه في إدارة العديد من المناصب والملفات الهامة في الدولة، كالزيارات الخارجية وترأس القمم الداخلية وغيرها.

تهنئة ولي العهد:

وهنأ الشيخ السديس، ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى أن يوفقه في مهامه وخدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يؤيده بنصره ويجزيه خير الجزاء لخدمته لدينه ووطنه وتسخيره كل الإمكانيات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
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