تحظى الحوكمة في رئاسة الحرمين بمراجعات شاملة وصولًا لكفاءة تشغيلية تحقق أهداف خطتها التطويرية (2024)، وما تتضمنه من تجويد ينعكس على الخدمات الموجهة للقاصدين بكافة فئاتهم.

تعظيم مسارات الحوكمة:

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة حريصة على تعظيم مسارات الحوكمة، للوصول إلى أعلى معايير الأداء ومؤشرات القياس، وفق رؤية المملكة 2030، خصوصًا بعد الإعلان عن أكبر وأضخم هيكلة في تاريخ الرئاسة، والتي تم خلالها تمكين المرأة وتتويج الشباب وتعظيم التميز التشغيلي لرفع جودة الخدمات لتحقيق أعلى المستويات من خدمات لقاصدي الحرمين.

تعزيز الإبداع:

وأضاف السديس أن برنامج الحوكمة يهدف لتعزيز للإبداع والريادة وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.

الدور الهام للحوكمة:

وكان الرئيس العام قد التقى مع مساعد الرئيس العام للحوكمة المشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية ومدير عام مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، اليوم الأحد بمكة المكرمة.

وأكد خلال اللقاء الدور الهام والمأمول لحوكمة كافة الأعمال والإجراءات في المسجد الحرام، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تهيئة البيئة التعبدية المُثلى لقاصدي بيت الله الحرام، والرقي بالخدمة وتحقيق التميز المستمر والابتكار.

وحث فريق الحوكمة في الرئاسة على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات وتقييم أثر الحوكمة، لجني الثمار عبر سلاسة في الأعمال، وعدم تداخل المهام، ووضوح في الأهداف لدى كافة الوكالات التابعة للرئاسة العامة.