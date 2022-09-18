التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بعدد من القيادات والمسؤولين بالمسجد الحرام.

مضاعفة الجهود:

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتعامل الأمثل مع الكثافة التي يشهدها المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، وتمكين القاصدين من أداء المناسك، وتهيئة كامل الخدمات لهم؛ حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

التميز في إدارة الحشود:

وحث الشيخ السديس على أهمية التميز في إدارة الحشود، من خلال تهيئة المداخل والمخارج والتأكد من انسيابية الحركة وسلاستها، وتهيئة المصليات، وتوفير ماء زمزم المبارك، وجاهزية المطاف والمسعى، والسعي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة مطمئنة في الحرمين الشريفين.