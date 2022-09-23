قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس إن محبة الوطن عقيدة وواجب على كل مسلم.

معالي الرئيس العام:"إن محبة الوطن عقيدة وواجب على كل مسلم".#اليوم_الوطني_السعودي #هيا_لنا_دار pic.twitter.com/GHI2aynxFK — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 22, 2022

وطن العقيدة والتوحيد

وأضاف الشيخ السديس “أن هذه فطرة فطر الله الناس عليها، بل حتى الحيوانات والطيور تحن إلى أوكارها فكذلك الوطن الغالي”.

وتابع الشيخ السديس “كيف إذا كان هذا الوطن وطن العقيدة والتوحيد والإيمان والسنة والحرمين الشريفين.. لا شك أن محبته عقيدة وواجب على كل مسلم”.