دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس روبوت “التلاوات والخطب والأذان” الخاص بوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين.

توظيف التقنيات الحديثة

وأكد الشيخ السديس، أن الروبوت يُعنى بإيصال رسالة أصحاب المعالي والفضيلة أئمة ومؤذني المسجد الحرام للقاصدين، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الشيخ السديس أن عمل الروبوت سيكون على قسمين حيث يتضمن القسم الأول عرض “الباركود” لجميع المواد بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي، بينما يعمل القسم الثاني عبر أوامر صوتية في الروبوت ويتواصل معه القاصد آليًا، للحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية.