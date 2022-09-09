أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود أصغر متطوع بالحرمين الشريفين، والذي شارك في تقديم الخدمات التطوعية بالحرمين.

أثر بالغ:

وأكد السديس أن الأعمال التطوعية في الحرمين الشريفين لها أثر بالغ في الدنيا والآخرة وأن هذه الأعمال يؤجر مقدمها في ظل التشجيع والتحفيز مع كافة الجهات والهيئات والجمعيات المختصة.

واختتم الرئيس العام بالشكر الجزل لهذا الطفل ولذويه على مبادرتهم وتشجيعهم لأبنهم على خدمة بيوت الله احتسابًا للأجر العظيم وخدمة للدين والوطن.