قال المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، إن المملكة أكثر دولة في العالم تشهد تحولاً رقميًا.

فيديو | المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي د. ماجد التويجري: المملكة أكثر دولة تشهد تحولا رقميا.. وثلث مبادرات #رؤية_2030 متصلة بالذكاء الاصطناعي #قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/GJYlFQdZx3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

رؤية 2030:

وتابع التويجري، في كلمة له باليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن ذلك يأتي نتيجة لرؤية عظيمة تسمى رؤية 2030.

ولفت إلى أن ثلث مبادرات رؤية 2030 تتصل مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي:

وانطلقت، أمس، فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، تحت شعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويحضر القمة، التي تعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.