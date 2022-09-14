قالت شبكة Travel Daily Media البريطانية إن السعودية أرض غنية بالتاريخ والثقافة والجمال الطبيعي والمناطق البكر، وهو ما يجعلها المكان المثالي المستقبلي للسفر، لاسيما وأن العديد من السياح يريدون استكشاف أماكن لم يستكشفها أحد من قبل، وهو الهدف الذي تحققه المملكة؛ لأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن متناول المسافرين.

من خلال أهداف رؤية 2030 السياحية، تم تغيير القوانين وطريقة السفر إلى السعودية، ونتيجة لذلك بات يمكن للزوار الغربيين، رجالًا ونساءً، زيارة المملكة بمفردهم وهو ما يعد تغييرًا جذريًا عن السابق.

العلا.. أرض تاريخية جذابة

وقال التقرير: تتمتع السعودية بالعديد من الأماكن التاريخية غير المكتشفة مثل العلا وهي منطقة مدهشة تبدو وكأنها قادمة من فيلم خيال علمي.

وتابع: لا تجعل انطباعك عن السعودية يأتي من الأفلام، فهي مكان رائع لديه الكثير من المعالم الطبيعية والأثرية الرائعة والمناظر الطبيعية المختلفة إلى حد كبير، كما أن طبيعة الشعب نفسه مضياف بشكل لا يصدق.

معالم ساحرة وأطلال قديمة

وأضاف التقرير: في هذا البلد الساحر، يرتفع 131 معلمًا ذات جمال رائع من رمال الصحراء وهناك جبال وصخور ذات أشكال غريبة، والعلا عبارة عن متحف حي به مقابر محفوظة وتعد مفترق طرق للحضارات القديمة والتاريخ القديم.

وفي وسط الصحراء، بين الكثبان الرملية والصخور التي نحتها الزمن وأطلال الحضارة القديمة، يمكنك أن ترى منشآت فائقة الحداثة مثل مرايا وهو المبنى الأكبر من نوعه في العالم.

ويعد تطوير الأماكن التاريخية ودمجها في المنشآت الحديثة جزءًا من طموح البلد في أن تصبح واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم بحلول نهاية عام 2030، وقد حققت بالفعل نجاحًا عالميًا كبيرًا حتى الآن.

دمج المشاريع العصرية في الطبيعة السعودية

ومن ضمن المشاريع العصرية التي يتم دمجها في الطبيعة فندق Habitas Al Ula الجميل وهو فندق فاخر مستدام ومتكامل، وهو مجرد بداية لسلسلة فنادق جميلة ستتطور في الأشهر المقبلة لاستيعاب جميع السياح الذين يزورون قريبًا العلا والمملكة.

ومن بين أكثر الأشياء المنتظرة هو منتجع شرعان، الذي صممه جان نوفيل والذي أطلق عليه بالفعل تحفة التصميمات، وتم بناؤه في جبال محمية شرعان الطبيعية في العلا، بحيث تمتزج بسلاسة مع التضاريس.

واختتم التقرير قائلًا: لا يجب أن يغفل السياح حول العالم عن زيارة السعودية واكتشف عجائب الطبيعة في تبوك والتاريخ في العلا وأيضًا ممارسة الغطس في البحر الأحمر، والمملكة لن تكون واحدة من أفضل مناطق الجذب في العالم فحسب، بل ستكون أيضًا واحدة من أكثر الأماكن صديقة للبيئة.