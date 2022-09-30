Icon

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتلك خططًا طموحة وبناءة

السعودية تحول حلم محاربة الشيخوخة لحقيقة 

2022-09-30 الساعة 11:09
السعودية تحول حلم محاربة الشيخوخة لحقيقة 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قال الدكتور أليكس زافورونكوف في مقالة مطولة على مجلة فوربس، وهو باحث في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية لمكافحة الشيخوخة، إن السعودية تضع رهانًا قيمته 20 مليار دولار على مجال التكنولوجيا الحيوية لإطالة العمر، وهو أمر يُمكنها من تحويل حلم محاربة الشيخوخة إلى حقيقة على أرض الواقع. وتابع العالم والباحث قائلًا: تمتلك السعودية خططًا طموحة وبناءة، ليس في مشاريعها السياحية الضخمة فحسب، بل في أفكار وطموحات أخرى، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ستفيد الجميع على هذا الكوكب، ومن ضمنها مجال التركيز على إطالة العمر ومكافحة الشيخوخة. السعودية تحول حلم محاربة الشيخوخة لحقيقة 

مكافحة الشيخوخة كأولوية وطنية

تضع السعودية مفهوم الشيخوخة الصحية ضمن أولوياتها الوطنية، وتسعى إلى تقليل الأمراض التي تصيب الإنسان عند التقدم في العمر مثل الأمراض المزمنة والعلل المتصاحبة والقصور البدني ومشكلات الصحة الذهنية. كما تهدف أيضًا إلى زيادة سنوات الحياة الصحية بسنة واحدة للسكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق. وقال أليكس زافورونكوف: يكمن جمال الأبحاث الطبية الحيوية أن القيادة السعودية تمنح  الأولوية لكل من أبحاث طولة العمر والطاقة المستدامة معًا كأولويتين بحثيتين رئيسيتين، وكلاهما يغيران وجه الكوكب. وتابع: إن اكتشاف علاج ناجح يتم ابتكاره من الصفر هو جهد كبير له مخاطر عالية مع عائدات مالية هائلة وفوائد للمجتمع عند نجاحه، ويتطلب ذلك قدرًا كبيرًا من التمويل وقيادة الخبراء والتزامًا لسنوات عديدة، ويدرك القادة أصحاب الرؤى الذين يتمتعون بنظرة طويلة الأمد هذه الفرصة، ومنهم القادة في السعودية. السعودية تحول حلم محاربة الشيخوخة لحقيقة  وأضاف: قد تكون زيادة طول العمر الصحي هو الأمر الأكثر إيثارًا الذي يمكن أن يقدمه الأطباء إلى العالم، حيث يكرس العالِم حياته من أجل توليد أكبر عدد من سنوات الحياة الصحية ذات الجودة العالية للآخرين أو كما يُعرف علميًا بـ (QALY). وأردف: إن تطوير عقار باستخدام الأساليب التقليدية يستغرق أكثر من عقد، ويكلف أكثر من 2 مليار دولار، وتفشل العملية أكثر من 90% من الوقت، وتنتج معظم شركات الأدوية المقترحة بمعدل دواء واحد كل عام من خلال جهود البحث والتطوير الخاصة بها لكن عددًا قليلًا جدًا منهم ينجح في خدمة أغراضه، ولا تزال هذه الصناعة بشكل عام في مهدها؛ لذلك فإن قيام السعودية بأخذ هذه المخاطرة لخدمة البشر هو أمر نبيل، علمًا بأنها من أكبر الرعاة للباحثين الذين يحاولون فهم الأسباب الكامنة وراء الشيخوخة وكيف يمكن إبطاؤها من خلال الأدوية.

أين جهود أمريكا؟

وتساءل الباحث عن سبب اختفاء الجهود الأمريكية مقابل نظيرتها السعودية حيث قال: في عام 2021، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة إلى 76.6 عامًا، وهو أقل من متوسط ​​العمر في السعودية البالغ 77 عامًا والصين البالغ 78.2 عامًا، ومع ذلك لا توجد أي شخصية سياسية كبيرة في أمريكا تدعو إلى زيادات كبيرة في طول العمر أو تضع أهدافًا طموحة لمتوسط ​​العمر المتوقع. السعودية تحول حلم محاربة الشيخوخة لحقيقة 

ما مدى أهمية ميزانية السعودية؟

إذا تم إنفاق مبلغ المليار دولار الذي التزمت به مؤسسة Hevolution السعودية نحو أبحاث الشيخوخة والأمراض كما هو مخطط له، فسيكون ذلك أكثر مما أنفقته المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية على نفس هذه الأهداف في الثلاثين عامًا الماضيين. وقال العالِم والباحث في مقالته على مجلة فوربس: أصبحت المملكة بدعمها وتمويلها لهذه التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة وخططها الحكيمة لاعباً أساسياً في هذا المجال المهم، خاصةً وأن الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية يعدان في صميم رؤية السعودية 2030 وهو ما يعزز صورتها على مستوى العالم من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه