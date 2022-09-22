شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس في الحلقة النقاشية ” الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القرن الأفريقي” والتي نظمتها حكومات إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودولة قطر، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا )، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بنيويورك.

دعم السعودية مستمر

وقدم معاليه في كلمة له خلال الحلقة النقاشية شكره لمنظمي هذا اللقاء الدولي المهم، مشيراً إلى أن القرن الأفريقي يواجه أزمة إنسانية طارئة لاسيما خلال العامين الماضيين بسبب الجفاف والأزمات المحلية التي أدت لتفشي المجاعة والتسبب بإزهاق أرواح العديد من الأشخاص خاصة من فئة الأطفال.

خطر الأزمات الإنسانية

وأكد معاليه أن المملكة استجابت دوماً لمختلف الأزمات الدولية لاسيما في منطقة القرن الأفريقي حيث خصصت بين عامي ( 2021 و 2022 م ) 15 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تقليل خطر الأزمات الإنسانية في كل من الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، إضافة إلى إطلاق المملكة حملة لجمع التبرعات لدعم الفئات المتضررة.

وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة في ختام كلمته عن أمله بأن تكلل الجهود بالنجاح لخدمة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي.