قالت مجلة Global Finance البريطانية، والمختصة في مجالي الأعمال والاقتصاد، إن دول الخليج بشكل عام والسعودية بوجه خاص تعمل على تنويع اقتصاداتها وتراهن بشدة على التكنولوجيا.

وتابع التقرير: في أواخر أغسطس الماضي وقعت شركة جوجل الأمريكية شراكة مع The Garage، وهو مركز تكنولوجي سعودي مدعوم من وزارة الاتصالات؛ لدعم أكثر من 100 شركة دولية ناشئة وإقناعهم بإنشاء مقرات رئيسية في المملكة.

وقالت مريم الحذيفي، المرشدة في Google for Startups والتي كانت حاضرة عند توقيع الشراكة بين الشركة السعودية والأمريكية: هناك الكثير من الأفكار الرائعة ورجال الأعمال الطموحين في المملكة.

وستتلقى الدفعة الأولى من رواد الأعمال منحًا تصل إلى 100 ألف ريال (26،600 دولار) بالإضافة إلى فرص التمويل والإرشاد.

وهذه الشراكة الاستراتيجية جزء من رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق التنمية في المملكة، وتتضمن خطط التنويع الاقتصادي، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استثمارات ضخمة في الاقتصاد الرقمي.

جهود السعودية في الاستثمار بالتكنولوجيا

وفي عام 2018، كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد سافر إلى وادي السيليكون في كاليفورنيا للقاء المديرين التنفيذيين البارزين في الشركات الكبرى، ودعوتهم للاستثمار في المملكة والمساعدة في تحويل الرياض إلى مركز تقني إقليمي.

وعلى فترات ليست بالمتباعدة، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على حصص في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما في ذلك جوجل وأمازون وميتا (فيسبوك سابقًا) ومايكروسوفت وباي بال وأوبر، ودخلت بعض هذه الشركات في المملكة لمطاردة الفرص العديدة الموجودة هناك.