صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بأن الشركة ستصدر قريبًا صكوكًا بالعملة المحلية بقيمة نحو 3 مليارات ريال (798.34 مليون دولار).

وقال فابريس سوسيني: إن بنك الجزيرة ومصرف الراجحي وشركة الرياض المالية وشركة الأهلي المالية ستدير الطرح المتوقع الأسبوع القادم، بحسب “العربية”.

مشاورات مع بنوك:

وأضاف سوسيني أن السعودية لإعادة التمويل العقاري تجري مشاورات مع بنوك محلية لإعادة تمويل محافظ تمويل عقاري، وأن بيع الصكوك يأتي مع ترقب إبرام تلك الصفقات.

وقال: “لدينا صفقتان في طور الإعداد في الأسابيع المقبلة، ولذلك نتوقع الشراء ونريد أن تكون السيولة جاهزة”.

مضاعفة برنامجها:

وسيكون هذا أول إصدار منذ حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على موافقة الجهات التنظيمية لمضاعفة برنامجها للإصدار المحلي إلى 20 مليار ريال من 10 مليارات ريال.

وقال سوسيني: إن الميزانية العمومية للشركة تضاعفت بين عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريبًا مرة أخرى هذا العام مقارنة بالعام الماضي.