وأكدت أنه إذا فاز هذا الملف باستضافة مونديال 2030، فهذا يعني إقامة البطولة في فصل الشتاء، لتجنب حرارة الجو العالية في شهري يونيو ويوليو، كما سيحدث في البطولة المقبلة بقطر بعد شهرين.