كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، في ملف مشترك مع دولتي مصر واليونان.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الإعلان عن التقدم بهذا الملف بشكل رسمي، قد يتم خلال الأسبوعين المقبلين، بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السعودية ستكون الشريك الرئيس، وستسهم في تكاليف البنية التحتية لمصر واليونان لاستضافة مونديال 2030.
وأكدت أنه إذا فاز هذا الملف باستضافة مونديال 2030، فهذا يعني إقامة البطولة في فصل الشتاء، لتجنب حرارة الجو العالية في شهري يونيو ويوليو، كما سيحدث في البطولة المقبلة بقطر بعد شهرين.
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