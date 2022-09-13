وصل مجموع التبرعات في الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان إلى 5 ملايين ريال وفق نبأ عاجل أعلنته قناة الإخبارية.

تدشين الجسر الجوي إلى باكستان:

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

أولى طلائع الجسر الجوي السعودي:

وأفاد الدكتور الربيعة في تصريح صحفي له عقب التدشين بأنه ستغادر اليوم طائرتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان، تحملان على متنهما 180 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، مبينًا معاليه أنه يستفيد من حمولة الطائرتين أكثر من 19 ألف شخص من متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق.