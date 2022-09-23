أقامت سفارة المملكة لدى السودان، فعاليات متنوعة احتفالًا باليوم الوطني الـ92 للمملكة الذي يحل اليوم الجمعة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جانبًا من احتفالات سفارة المملكة في الخرطوم باليوم الوطني الـ 92.

نمو وتطور المملكة

وشارك سفير المملكة لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، في الاحتفالات، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ التأسيس نموًا وتطورًا كبيرًا في كافة المجالات مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة، حتى أصبحت رقمًا صعبًا في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن مسيرة العطاء والتنمية ما زالت مستمرة وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.