أعلنت السفارة السعودية في الكويت أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس المقبل حيث ستغلق السفارة أبوابها حتى يوم الأحد.

إجازة اليوم الوطني

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها: تود السفارة أن تهنئ المواطنين الكرام بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر، وتلفت عناية المواطنين بأن يوم الخميس 22 سبتمبر 2022م سيكون إجازة رسمية؛ على أن يتم استئناف عمل السفارة يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م

هي لنا دار

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أعلن في وقت سابق إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ92 تحت شعار “هي لنا دار“، الذي ستستمر فعالياته 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتتهيأ مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار “تحية وطن”؛ لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.

وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات “تايفون”، و “ف – 15 إس”، و “تورنيدو”، و “ف – 15 سي” في 14 مدينة.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، إضافة إلى استعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، واستعراض جوي بالطائرات العامودية.