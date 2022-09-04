نفت السفارة السعودية في كينيا، مزاعم سيدة كينية بشأن إساءة معاملتها في المملكة.

وقالت السفارة في بيان لها: إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرض سيدة كينية مقيمة في المملكة لسوء المعاملة، فإن سفارة المملكة لدى كينيا تود التوضيح بأنها تابعت الموضوع وتبين بأنها لم تتعرض لسوء المعاملة.

وأضافت أن ما تعاني منه السيدة هو عارض صحي عادي، والسفارة الكينية لدى المملكة على اطلاع تام بوضعها.

وأكدت السفارة حرص المملكة التام على حماية كامل الحقوق للمقيمين الذين يعيشون على أراضيها من مختلف الجنسيات، وأن القوانين المتبعة في المملكة صارمة تجاه أي ممارسات تخل بكرامة الإنسان أيًا كان.