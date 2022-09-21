أعلنت الخطوط السعودية عن عروضها على الرحلات الداخلية في المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

تفاصيل العرض:

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن العروض لتاريخ الحجز خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر بتاريخ السفر من 1 يناير إلى 31 مارس، مبينة أن العرض على مقاعد محدودة.

ويتيح العرض السفر على درجة الضيافة الاقتصادية بمبلغ 92 ريالًا، فيما يمكن السفر على درجة الضيافة الأساسية بمبلغ 192 ريالًا.

شروط وأحكام:

وبالنسبة إلى الشروط والأحكام التي نشرها الموقع الرسمي للخطوط السعودية، فوجهة السفر هي جميع المحطات الداخلية، ويسري العرض على الرحلات ذات الاتجاه الوحد فقط، ويختلف نسبة العرض على حسب اختلاف درجة الحجز، كما أن العرض متاح على قنوات البيع الإلكترونية.