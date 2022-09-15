أكد السفير الصيني لدى المملكة، تشين وي تشينغ، أن المملكة حققت العديد من الإنجازات الكبرى، وأصبحت أكثر حيوية وشمولية في السنوات الـ 6 الأخيرة.

⁧#فيديو_ملخص⁩ | "في السنوات الـ 6 الأخيرة، حققت المملكة العديد من الإنجازات الكبرى، وأصبحت أكثر حيوية وشمولية" السفير الصيني لدى المملكة. ⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RKzjNQNQ1H — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) September 14, 2022

تحقيق الرؤية للصين والمملكة

وقال تشينغ في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتليفزيون: “أؤمن بشدة بأنه وتحت القيادة الحكيمة لدولتينا فإن الصين والسعودية سيحققان رؤيتهما وطموحهما”.

وأضاف “قمت بزيارة كل المحافظات الـ13 للمملكة من الصحاري وحتى البحار، ومن الجبال إلى الأودية، ومن المدن إلى الأرياف، واختبرت السحر الثقافي الفريد للسعودية”.

ولفت “يمكن تتبع العلاقات بين المملكة والصين إلى أكثر من 2000 عام، عندما تم تأسيس طريق الحرير بداية التبادل الودي بين دولتينا وشعبينا”.

السعودية تتغير بسرعة

وأكد “تحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتغير السعودية بسرعة غير مسبوقة، وتصبح أكثر حيوية وانفتاحًا وشمولية”، موضحًا أنه خلال السنوات الـ 6 الأخيرة حققت الرؤية إنجازات كبرى.

وتابع “محور رؤية 2030 هو تحقيق التنوع الاقتصادي، وأفضل سبيل لتحقيق ذلك يكون من خلال تطوير قطاع الصناعة”، مشيرًا إلى أن الصين هي أكبر اقتصاد صناعي في العالم، وبهذا تتضح أهميتها كشريك للسعودية.

دعم الملك سلمان

ولفت إلى أنه بعد انتشار جائحة كورونا في عام 2020، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول قائد لدولة أجنبية يتصل بالرئيس الصيني ليعبر عن تضامنه ودعمه، وفوق ذلك وبناءً على توجيهاته كانت المملكة أول دولة ترسل للصين مساعدات طبية.

وأوضح أن الكثير من الصين لا يزالون يتذكرون أن المملكة وفرت الكثير من المساعدات للبلاد وذلك بعد زلزال وينشوان في عام 2008.