نوه سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، بالعلاقات الأخوية التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها علاقات راسخة وثابتة ومستمرة في تعزيز أواصر الإخاء والمحبة في ظل قيادتي البلدين الشقيقين.

مسيرة تنمية:

وقال في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة، إن المملكة العربية السعودية رسمت مسيرة تنمية مميزة بقيادة حكيمة وشعب طموح، وسار ملوكها منذ توحيدها على يدي الملك عبد العزيز – رحمه الله – على النهج الإسلامي القويم والعدل والعمل على بناء دولة قوية من جميع النواحي.

تطور وازدهار:

وأوضح أن ما حققته المملكة من تطور وازدهار وتقدم يؤكد أنها دولة بنيت على أساس قوي، حيث حققت قفزات تنموية كبيرة جعلتها في مصاف أولى الدول عالمياً على الأصعدة كافة، منوهاً بمكانة المملكة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية وعالمياً ودورها المحوري في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والعالمي.