كشف طارق الحسين، رئيس رابطة تبوك الخضراء، أن السلاحف البحرية أصبحت معرضة للانقراض؛ بسبب خزعبلات احتوائها على “مقويات جنسية”.

فيديو | رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين: بسبب خزعبلات احتوائها على "مقويات جنسية"… السلاحف البحرية معرضة للانقراض#إذاعة_الإخبارية#الكوكب_الثالث pic.twitter.com/jL1jo1t6ld — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2022

هجمة شرسة على السلاحف:

وأوضح الحسين، خلال تصريحاته ببرنامج “الكوكب الثالث” المذاع على إذاعة “الإخبارية، أن هناك أعمالًا مخالفة في مجال الحياة الفطرية تحديدًا السلاحف البحرية التي تتعرض لهجمة شرسة ومعرضة للانقراض بسبب بعض المفاهيم والسلوكيات المجتمعية التي يجب التوقف عنها.

خزعبلات المقويات الجنسية:

ولفت إلى أن هناك خزعبلات في الطب التقليدي تزعم أن السلاحف البحرية تحتوي على “مقويات جنسية”، فيتم قطع الأعضاء التناسلية لها أثناء وقت تكاثرها، بحكم أنها تستخدم في هذا الأمر؛ ما أدى إلى انقراضها بشكل كبير.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تتعرض السلاحف إلى جمع بيضها، أو الاعتداء عليها، أو أخذها للتجارة.