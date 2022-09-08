أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي، السيطرة على حريق في بناية بالطابق السابع في منطقة البرشاء بدون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

حريق متوسط في بناية

وقال مصدر في الدفاع المدني بدبي إن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً أمس الأربعاء يفيد بوقوع حريق بمنطقة البرشاء.

وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، محققًا زمن استجابة مقداره (4) دقائق، حيث تبين أن الحادث متوسط في بناية بالطابق السابع وعليه تم تحريك مركز إطفاء المرسى للدعم والإسناد.

السيطرة خلال 21 دقيقة

وأكد القائد الميداني السيطرة على الحادث خلال 21 دقيقة، حسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

ولفت المصدر إلى أنه تمت عمليات التبريد بدون تسجيل أي إصابات أو وفيات، وتم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.