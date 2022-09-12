أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، ظهور نتائج مسابقة التوظيف التي أعلنتها أواخر الشهر الماضي.

وأكدت الوزارة إتاحة الاستعلام للمتقدمين عن طلباتهم لوظائفها، من خلال التفاصيل ورابط الاستعلام أدناه.

آلية الاستعلام عن الوظائف

قالت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن طريق رقم الطلب، أو عن طريق تاريخ الميلاد عبر هذا الرابط. (اضغط هنا)

والشهر الماضي، أعلنت الوزارة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها “مراقبين والدعوة وحراس أمن وأئمة ومؤذنين”، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:

1 – وظائف المراقبين، “لحملة الثانوية فأعلى”.

2 – وظائف الدعوة، “لحملة البكالوريوس فأعلى”.

3 – وظائف حراس الأمن، “لحملة الثانوية فأعلى”.

4 – وظائف الأئمة، “لحملة الثانوية فأعلى”.

5 – وظائف المؤذنين، “لحملة الثانوية فأعلى”.