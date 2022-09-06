قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن صاحب مرفق الضيافة ملزم بالإفصاح عن الترخيص.

وتابعت الشؤون البلدية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن سداد الرسوم يحمي من الوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

مخالفات مرافق الضيافة:

وحددت الشؤون البلدية أبرز مخالفات مرافق الضيافة كالتالي:

1- عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح.

2- عدم سداد الرسم في غضون 15 يومًا.

3- عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي.

4- احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق.

5- عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح.

6- مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص.

7- عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم.

8- مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص.