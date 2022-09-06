قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن صاحب مرفق الضيافة ملزم بالإفصاح عن الترخيص.
وتابعت الشؤون البلدية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن سداد الرسوم يحمي من الوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.
مخالفات مرافق الضيافة:
وحددت الشؤون البلدية أبرز مخالفات مرافق الضيافة كالتالي:
1- عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح.
2- عدم سداد الرسم في غضون 15 يومًا.
3- عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي.
4- احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق.
5- عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح.
6- مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص.
7- عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم.
8- مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص.
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