أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح شواغر تدريبية للخريجين والخريجات للعمل بمجال الموارد البشرية بمدينة (الرياض) ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل الموارد البشرية.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو أي تخصص إداري ذي صلة.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
- مهارات الحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
وأوضحت الشؤون الصحية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الشواغر المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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