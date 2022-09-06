أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح شواغر تدريبية للخريجين والخريجات للعمل بمجال الموارد البشرية بمدينة (الرياض) ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل الموارد البشرية.

المتطلبات:

درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو أي تخصص إداري ذي صلة.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

مهارات الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

وأوضحت الشؤون الصحية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الشواغر المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).