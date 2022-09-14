أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 100 وظيفة للثانوية فأعلى في 5 مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الفرص الوظيفية والتدريبية:
1- مُساعد إداري.
2- سائق (10 وظائف).
3- فني مهني.
4- ميكانيكا عامة.
5- فني مهني ثاني – إلكترونيات.
6- كهرباء.
7- فني مهني- لحام.
8- مرافق مرضى.
9- مُحلل موارد بشرية.
10- وظائف تمريض.
11- وظائف طبية.
.. وأخرى.
أماكن العمل:
– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المخصص): اضغط هنا
اترك تعليقاً