أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 100 وظيفة للثانوية فأعلى في 5 مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الفرص الوظيفية والتدريبية: 1- مُساعد إداري.

2- سائق (10 وظائف).

3- فني مهني.

4- ميكانيكا عامة.

5- فني مهني ثاني – إلكترونيات.

6- كهرباء.

7- فني مهني- لحام.

8- مرافق مرضى.

9- مُحلل موارد بشرية.

10- وظائف تمريض.

11- وظائف طبية.

.. وأخرى. أماكن العمل: – (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء). طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المخصص): اضغط هنا