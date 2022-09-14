تعرض اللاعب سالم الدوسري لانتقادات من بعض من جماهير الهلال؛ وذلك بسبب أدائه في مباراة الزمالك المصري يوم الجمعة الماضية في كأس سوبر لوسيل.

سالم الدوسري قد يُكرر تجربة نواف العابد مع الشباب:

الجماهير عبر “تويتر” ذكرت أن الدوسري ليس أكبر من نادي الهلال، وربما يرحل عن أزرق الرياض بعد تلك الانتقادات، كما تتوقع بعض من الجماهير أنه قد ينضم لنادي الشباب، مكررًا تجربة نواف العابد مع الليوث بعد انتقاله من أزرق الرياض.

ولعب الدوسري المباراة كاملة لكن بعض من جماهير الهلال انتقدوا مستوى اللاعب فنيًّا حيث لم يُظهر أي خطورة ضد لاعبي الزمالك.

وكان الدوسري أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض، من أجل الاحتراف الخارجي، خاصة أنه كانت له تجربة وحيدة مع فريق فياريال الإسباني في عام 2018 واستمرت لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من موسم 2017/ 2018.

يذكر أن الهلال كان فكّر في ضم عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السابق قبل انتقاله إلى النصر، في حال رحل سالم الدوسري.