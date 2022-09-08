تنتظر الجماهير مباراة الشباب والطائي اليوم، في ظل المنافسة القوية لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إحصائية مميزة تنتظر الفريقين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب والطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الشباب والطائي اليوم، نجح الليوث في تحقيق الفوز أول مواجهتين، ويطمح الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الانتصار خلال أول 3 جولات على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015.

ويأمل فارس الشمال في تحقيق رقم استثنائي، وذكر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الطائي أمام صفحة جديدة للتاريخ.. هل ينجح بالفوز في أول 3 جولات من الموسم للمرة الأولى بتاريخه؟”.

الشباب والطائي في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الطائي الذي يتواجد في المركز الخامس.