يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة بريقه ضد نظيره أبها في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم المرتقبة.

أبها يستضيف الليوث اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز الثاني تواليًا بدوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح الليوث في مواصلة انطلاقته القوية بعدما خطف الأنظار بالجولة الأولى.

أرقام الشباب ضد أبها

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يلعب فيها الشباب ضد أبها على ملعب المحالة، وشهدت تفوقًا لأصحاب الأرض، حيث نجح زعيم الجنوب في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، مقابل انتصار وحيد لليوث.

ويستهدف الليوث تحقيق فوز غائب أمام أبها منذ يناير 2021، عندما انتصر بنتيجة 3/2، حيث خسر أمامه المباراة الافتتاحية بالموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، وتعادلا إيابًا في الرياض بهدف لكل منهما.