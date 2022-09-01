يأمل الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها اليوم.

الشباب يستهدف تحقيق الفوز أول جولتين

ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق انتصارين متتاليين خلال أول جولتين من بطولة دوري المحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2018/ 2019، حينما فاز على الاتحاد والفيحاء.

وخطف الليوث الأنظار في انطلاقة دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي، حيث حقق الفريق الفوز على الباطن بثلاثية دون رد، وكان الأفضل في الجولة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في مواجهة الليوث اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز الثاني تواليًا بدوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الليوث في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم.