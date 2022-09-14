يطمح الشباب لمواصلة انطلاقته المميزة ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز على مضيفه العدالة اليوم.

الشباب أمام أندية الأحساء

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق 5 انتصارات متتالية ضد أندية الأحساء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن تتراجع نتائجه، ما يحفز لاعبيه لاستعادة نغمة الانتصارات أمامهم.

ولم يحقق الليوث الفوز في آخر 3 مباريات جمعته بأندية الأحساء في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت جميعها ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

ويسير الليوث بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الثلاث جولات الماضية، كما سجل 11 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًا.

الليوث في مواجهة العدالة اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الليوث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.