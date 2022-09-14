انفرد نادي الشباب بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد على نادي العدالة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في افتتاح التسجيل سريعًا لليث بالدقيقة الرابعة مع بداية المباراة.

ملخص مباراة الشباب ضد العدالة:

وحافظ الليث على تقدمه، وسط محاولات من العدالة لإحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل الليث حفاظه على التقدم بهدف دون رد لتنتهي المباراة، بفوز الشباب بهدف دون رد ويُصبح رصيده 12 نقطة في الصدارة.

أما نادي العدالة فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

وأصبح كارلوس جونيور أول لاعب أجنبي في تاريـخ الليوث، يُحرز أهدافًا في 4 جولات على التوالي.