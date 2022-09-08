نجح نادي الشباب في استعادة صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين على حساب نادي الطائي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

#الشباب في أول 3 مباريات.. 9 نــقــاط ✅🥇

11 هــدف ⚽️

3 كــلين شــيت 🧤 📺 شــاهد رباعــية اللـيوث في #الطائي ⬇️#الشباب_الطائي#SSC pic.twitter.com/4I7Q1Txv8l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 8, 2022

الشباب يفوز برباعية

وكان الأرجنتيني كريستيان جوانكا المبادر بالتسجيل لـ الليث في الدقيقة الـ28.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق العاصمي ضغطه بكل قوة ليضيف الهدف الثاني عبر الجابوني آرون بويندزا في الدقيقة الـ63 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب الأرجنتيني جوانكا ثالث الأهداف عبر ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

ثم اختتم اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور رابع الأهداف لمصلحة فريق الشباب بالدقيقة الـ81.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 9 نقاط حاصدًا العلامة الكاملة وفي صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 6 نقاط في المركز الخامس.