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الشباب يُعيد بريق نواف العابد

2022-09-28 الساعة 8:40
الشباب يُعيد بريق نواف العابد
المواطن - الرياض

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نجح نادي الشباب في إعادة البريق إلى نواف العابد، الذي كان عانى مع نادي الهلال.

تعليق نواف العابد:

وقال العابد في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “مكالمة المدرب هيرفي رينارد جعلتني أترك الهلال وأنتقل إلى الشباب بحثًا عن فرص لعب، وجاءت بطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة وفتحت لي أبواب العودة إلى القائمة الدولية بعد غياب”. وأضاف العابد: “لعبت واستطعت إثبات قدراتي مع المدرب الروماني سوموديكا بالموسم الماضي، رغم أنني عانيت قليلًا من عدم اللعب مع المدرب شاموسكا”.
نواف العابد
العابد – المصدر @SaudiNT
وتابع: “أجبرني على أن أضمك إلى المنتخب من جديد، وعندما لم يأخذني مع القائمة التي شاركت في المعسكر الأخير في الصيف شعرت بأنه يريد اختبار ردة فعلي، لكني كنت قد استبدلت السلبيات في حياتي إلى إيجابيات، وأصبحت أكثر نضجًا من ذي قبل، لقد مررت بفترة صعبة للغاية”. تألق نواف العابد مع الشباب كان ساهم في عودته لقائمة المنتخب السعودي في توقف سبتمبر الحالي، كما أنه أصبح قريبًا من الانضمام لقائمة الأخضر بكأس العالم 2022 بعد أن غاب عن المشاركة بكأس العالم 2018.
الشباب والقوة الجوية
العابد
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