أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة أبها متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف الشباب الثالث
⚽️ كارلوس جونيور
#️⃣ #أبها_الشباب pic.twitter.com/z77QBhX5vM
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022
ونجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الأول لـ الليث بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء.
🎥 هدف الشباب الثاني
⚽️ سانتي مينا
#️⃣ #أبها_الشباب pic.twitter.com/xfmryBCFS7
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022
وبالدقيقة الـ39 أضاف الإسباني سانتي مينا الهدف الثاني لـ الليث، ثم سجّل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة الـ44.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ جوانكا
#️⃣ #أبها_الشباب pic.twitter.com/yr46GL5ZwD
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022
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