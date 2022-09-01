أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة أبها متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

‌🎥 هدف الشباب الثالث

⚽️ كارلوس جونيور

#️⃣ #أبها_الشباب pic.twitter.com/z77QBhX5vM — دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022

ونجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الأول لـ الليث بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء.

‌🎥 هدف الشباب الثاني

⚽️ سانتي مينا

#️⃣ #أبها_الشباب pic.twitter.com/xfmryBCFS7 — دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022

وبالدقيقة الـ39 أضاف الإسباني سانتي مينا الهدف الثاني لـ الليث، ثم سجّل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة الـ44.