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الرياض وجدة أكثر المناطق بعدد الحوادث

الشبيلي: الجوال من أكثر مسببات الحوادث بالمملكة

2022-09-29 الساعة 9:51
الشبيلي: الجوال من أكثر مسببات الحوادث بالمملكة
المواطن - الرياض

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي، أن استخدام الجوال من أكثر مسببات الحوادث في المملكة. وقال الشبيلي، لبرنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”، إن أكبر عدد أطراف اشتركوا في “حادث واحد” كان 40 سيارة بسبب تصادم سيارتين.

خطورة الجوال

وحذر مهند الشبيلي من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، مؤكدًا أنه من أكثر مسببات الحوادث بسبب تأثره على انتباه قائد المركبة.

تراجع الحوادث

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم إلى أن جميع المؤشرات لدينا تقول إن حوادث الإصابات انخفضت وتراجعت ولله الحمد. وأضاف: “أن أعلى منطقة في الحوادث هي منطقتا الرياض وجدة والمناطق الشمالية من أقل المناطق”.
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