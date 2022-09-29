الشبيلي: الجوال من أكثر مسببات الحوادث بالمملكة

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فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي:— الراصد (@alraasd) September 29, 2022
أكبر عدد أطراف اشتركوا في "حادث واحد" كان 40 سيارة بسبب تصادم سيارتين.. وأكثر مسببات الحوادث في السعودية هو استخدام الجوال#الراصد pic.twitter.com/cMNywLbHqd
فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي:— الراصد (@alraasd) September 29, 2022
جميع المؤشرات لدينا تقول إن حوادث الإصابات انخفضت.. وأعلى منطقة في الحوادث هي منطقتي الرياض وجدة والمناطق الشمالية من أقل المناطق#الراصد pic.twitter.com/Evkb1AeQeM