الشبيلي: الجوال من أكثر مسببات الحوادث بالمملكة

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي:



أكبر عدد أطراف اشتركوا في "حادث واحد" كان 40 سيارة بسبب تصادم سيارتين.. وأكثر مسببات الحوادث في السعودية هو استخدام الجوال#الراصد pic.twitter.com/cMNywLbHqd — الراصد (@alraasd) September 29, 2022

خطورة الجوال

تراجع الحوادث

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي:



جميع المؤشرات لدينا تقول إن حوادث الإصابات انخفضت.. وأعلى منطقة في الحوادث هي منطقتي الرياض وجدة والمناطق الشمالية من أقل المناطق#الراصد pic.twitter.com/Evkb1AeQeM — الراصد (@alraasd) September 29, 2022

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي، أن استخدام الجوال من أكثر مسببات الحوادث في المملكة. وقال الشبيلي، لبرنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”، إن أكبر عدد أطراف اشتركوا في “حادث واحد” كان 40 سيارة بسبب تصادم سيارتين.وحذر مهند الشبيلي من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، مؤكدًا أنه من أكثر مسببات الحوادث بسبب تأثره على انتباه قائد المركبة.وأشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم إلى أن جميع المؤشرات لدينا تقول إن حوادث الإصابات انخفضت وتراجعت ولله الحمد. وأضاف: “أن أعلى منطقة في الحوادث هي منطقتا الرياض وجدة والمناطق الشمالية من أقل المناطق”.