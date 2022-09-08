أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) شركة تابعة (للتأمينات الاجتماعية) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– كول سنتر Call Center Agent
المؤهلات والخبرات:
- دبلوم / خريج كلية في الإدارة العامة أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين (2) في منصب مماثل ويفضل أن يكون ذلك في منشأة رعاية صحية.
- يفضل دورة / خبرة خدمة العملاء.
رابط التقديم
ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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