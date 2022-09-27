فيديو | الناقد الرياضي فواز الشريف: إدارات الأندية لا تستقطب الرعاة باستثناء الهلال#المنتصف pic.twitter.com/FQGe5GPuDT — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 26, 2022

استقطاب الرعاة

رعاية النصر

كشف الناقد الرياضي فواز الشريف، أن إدارات الأندية لا تستقطب الرعاة باستثناء نادي الهلال، لافتًا إلى أنه يتمنى تغير هذا الأمر خلال السنوات المقبلة.وقال الشريف في تصريحات لبرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن نادي الهلال ذهب إلى الرعاة وقدم عروضًا جيدة، ما أدى إلى استقطابهم. وأضاف أنه يتوقع بشكل جدي أن تكون شركة العمودي للعود قدمت هي عرض الرعاية لنادي النصر، لافتًا إلى أنه يتمنى تغيير المعادلة قريبًا خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ذهاب المسوقين للأندية إلى الشركاء والرعايا وابتكار برامج استثمارية مع العلامة التجارية الشريكة، من أجل الإضافة للنوادي.وكان نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أعلن مساء أمس الاثنين، عن توقيع عقد رعاية مع شركة العمودي للعود رسميًّا.