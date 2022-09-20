رفع وكيل الشؤون الميدانية والقضايا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، تقديره وشكره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة، مثمنًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هذه الثقة الغالية، معبرًا عن امتنانه لها، وأنها وسام شرف كبير يعتز به.

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وأوضح الشليل أن هذه الترقية تشكل حافزًا لتقديم المزيد من العطاء، وبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة، ومواصلة العمل لتحقيق أهداف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما رفع شكره وتقديره إلى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على ما وجده ويجده من دعمٍ وتحفيزٍ، له بشكل خاص ولجميع الموظفين في الرئاسة العامة بشكل عام، للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المقاصد الشرعية والأنظمة المرعية.

وختم الشليل كلمته بسؤال الله- جل وعلا- أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها ورغد عيشها، في ظل قيادتنا الرشيدة الحكيمة، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين بحفظه، ويكلؤهما برعايته.