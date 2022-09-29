الشمراني: المعيوف الحارس السعودي الأول

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: عبد الله المعيوف هو الحارس السعودي الأول#المنتصف pic.twitter.com/YG3uFTl6aD— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 28, 2022