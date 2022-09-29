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الشمراني: المعيوف الحارس السعودي الأول

2022-09-29 الساعة 3:47
الشمراني: المعيوف الحارس السعودي الأول
المواطن - الرياض

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أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال، يعتبر الحارس السعودي الأول.

الحارس الأول

وقال الشمراني خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المعيوف هو الحارس الأول بالدوري السعودي، نظرًا لعدم وجود أحد ينافسه على المستوى المحلي. وأضاف أنه على المستوى الأجنبي ربما يجد المعيوف أيضًا بالأرقام نفسه هو الأفضل حتى الآن، على الرغم من وجود حراس أجانب جيدين. وأعرب عن تمنياته أن يثبت المعيوف جدارته مع الهلال بعد تجديد عقده ويأخذ الأفضلية حتى نهاية الموسم.

تجديد عقد المعيوف

وكان نادي الهلال، أعلن أمس الأربعاء، عن تجديد عقد حارسه المخضرم عبدالله المعيوف حتى عام 2024. وساهم المعيوف صاحب الـ 35 عامًا في تحقيق الهلال العديد من البطولات في آخر 3 سنوات منها دوري أبطال آسيا مرتين ولقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس الملك ولقب السوبر السعودي.
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