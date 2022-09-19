حسم رفع الشهراني، وكيل علي البليهي نجم فريق الهلال، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن دخول اللاعب في مفاوضات مع النصر.

تفاوض النصر مع كنو يقلق الجماهير:

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن عقد مسؤولي النصر لاجتماع سري مع علي البليهي، ما أثار قلق الجماهير، خوفًا من تقدم إدارة الهلال بشكوى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

علي البليهي لم يدخل الفترة الحرة:

وأكد رفيع الشهراني، خلال مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البليهي ما زال في الفترة المحمية، ولم يدخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال حتى الآن، وبالتالي لا يستطيع التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وشدد وكيل علي البليهي على أن أحد الإعلاميين هو من يقف وراء هذه الأخبار، وأكد أن هذا الإعلامي اتهمه شخصيًّا بالكذب، مضيفًا: “ومجال الرد عليه سيكون أمام جهات الاختصاص”.

واختتم الشهراني تصريحاته بأن البليهي يخوض حاليًّا مهمة وطنية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتابع: “من حقي أن أحميه وأبعده عن كل هذه الشائعات التي قد تؤثر عليه بالسلب”.

ويستمر عقد علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2023 مع ختام منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.