أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدت اليوم , -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، تكوين أعضاء لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوّابهم للسنة الثالثة من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

تشكيل لجان مجلس الشورى

ويأتي ذلك طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته (19) التيتنص على أنَّ المجلس يكّون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

وجرى خلال الجلسة توزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة ثم صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، وفق الآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية: الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي نائب الرئيس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب الدكتور طارق بن سعيد الشمري الدكتور عاصم بن محمد مدخلي معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري الدكتور منصور بن عطية المزروعي الدكتور ناصح بن ناصح البقمي.

ثانيًا: لجنة التجارة والاستثمار: معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس اللجنة الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري نائب الرئيس الأستاذ أسامة بن ياسين الخياري الأستاذ بندر بن محمد عسيري الدكتور سلطان بن سعد القحطاني المهندس علي بن عايض القرني الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل الأستاذ محمد بن عبدالكريم الجنيدل الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم الدكتور واصل بن داود المذن.

ثالثًا: لجنة الطاقة والصناعة: الدكتور أسامة بن حسن عارف رئيس اللجنة الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ نائب الرئيس الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني الأستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب المهندس صالح بن فهد النزهة الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري الأستاذ عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار الأستاذ مطشر بن طراد المرشد.

رابعًا: لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية: اللواء منصور بن سلطان التركي رئيس اللجنة الدكتور وائل بن محمد الإدريسي نائب الرئيس اللواء الركن تركي بن حمود العنزي اللواء سامي بن زيد الحازمي الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ سمو الأمير فهد بن سعد آل سعود الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي اللواء مساعد بن سالم الخالدي.

لجنة الشؤون الخارجية

خامسًا: لجنة الشؤون الخارجية: الدكتور فايز بن عبدالله الشهري رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة نائب الرئيس الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء الدكتور غازي بن فيصل بن زقر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

سادسًا: لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي رئيس اللجنة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود نائب الرئيس معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين الدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي الدكتور ناصر بن علي الموسى الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

سابعًا: لجنة التعليم والبحث العلمي: الدكتورة عائشة بنت حسن زكري رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن عمر النجار نائب الرئيس الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري الدكتور تركي بن مشهور العنزي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري الدكتور عطية بن محمد العطوي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري الدكتور مصلح بن معيض الحارثي الدكتور ناصر بن منصور طيران.

ثامنًا: لجنة الثقافة والرياضة والسياحة: الأستاذ ناصر بن محمد الدغيثر رئيس اللجنة الدكتور تركي بن صالح العواد نائب الرئيس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين الدكتور حسن بن حجاب الحازمي الأستاذ عطا بن حمود السبيتي الدكتور علي بن إبراهيم الغبان الأستاذة منى بنت عابد خزندار الدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.

تاسعًا: لجنة الإعلام: الدكتور علي بن أحمد القرني رئيس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله الطياش نائب الرئيس الدكتور أيمن بن صالح فاضل الدكتور رزق بن مقبول الريس الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري الدكتور سلطان بن عقلاء المرشد الأستاذة سمية بنت أنور جبرتي معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف الأستاذ فضل بن سعد البوعينين الأستاذ نايف بن رشيد الوطبان.

عاشرًا: اللجنة المالية والاقتصادية: الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي نائب الرئيس الأستاذ خالد بن محمد البواردي الأستاذ سعد بن صالح السبتي الأستاذ طلال بن إبراهيم القضيبي الأستاذ عيسى بن محمد العيسى الدكتور محمد بن سعد آل زومة الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس الأستاذ منصور بن عبدالعزيز البصيلي الأستاذ يزيد بن محمد التويجري.

اللجنة الصحية

الحادي عشر: اللجنة الصحية: الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم رئيس اللجنة الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي نائب الرئيس الدكتور خالد بن محمد السيف الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي الدكتور صلاح بن خالد الطالب الدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي الدكتور فيصل بن حمود العماج الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط.

الثاني عشر: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: الدكتور متعب بن عايد المطيري رئيس اللجنة الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي نائب الرئيس المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير الدكتور خيران بن دباش رجب الدكتور صالح بن محمد الشمراني معالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري الأستاذ محمد بن سعد السبيعي الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز الأستاذ هزاع بن بكر القحطاني الدكتور هشام بن كمال الفارس.

الثالث عشر: لجنة حقوق الإنسان: معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي نائب الرئيس الأستاذ أحمد بن علي المحمادي الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان الدكتور إياس بن سمير الهاجري الدكتور أيوب بن منصور الجربوع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء الدكتور علي بن سعد العلي الدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان الأستاذ محمد بن راشد الحميضي.

لجنة الحج والإسكان والخدمات

الرابع عشر: لجنة الحج والإسكان والخدمات: معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد رئيس اللجنة الدكتور حسين بن ناصر الشريف نائب الرئيس الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير الأستاذ سعد بن صليب العتيبي الأستاذ زاهر بن محمد الشهري اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي الأستاذة كوثر بنت موسى الأربش المهندس محمد بن مدني العلي المهندس مفرح بن حمد الزهراني الدكتورة مها بنت عبدالله السنان المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

الخامس عشر: لجنة المياه والبيئة والزراعة: الدكتور خالد بن محمود زبير رئيس اللجنة الدكتورة عائشة بنت علي عريشي نائب الرئيس الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى الدكتور سعود بن ليلى الرويلي معالي المهندس عباس بن أحمد هادي الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني الدكتور فيصل بن علي طميحي الدكتور محمد بن حسين عشري الدكتور وليد بن محمد زاهد.

تفاصيل جلسة الشورى

عقب ذلك استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش تقريراً مقدّماً من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/1442هـ (2021م).

وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة تجاه التقرير السنوي للمستشفى بعد تلاوته من قبل رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.

وقد طالب المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة السياحة ووزارة المالية؛ لإدراج المبادرات حول السياحة الطبية تعزيزاً لموارد المستشفى الذاتية في تقديم الخدمات.

كما دعا المجلس – في ذات القرار- إلى دعم مشروع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ لتنفيذ “المسح الوطني لأسباب الاعاقة البصرية وتحليل القدرات الصحية والعلاجية” ليشمل تحديد أسباب الإعاقة البصرية، وتقييم توفر الكوادر الطبية والتجهيزات الإكلينيكية والجراحية على المستوى الوطني.

وقد أكد المجلس على المستشفى إعداد دراسة لتحويل المستشفى كوجهة عالمية في طب العيون إلى مؤسسة غير ربحية لها كامل الاستقلال المادي والإداري؛ أسوة بالمراكز العالمية المتقدمة في المجال الطبي تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي في المجال الصحي، داعياً إلى دعم ميزانية المستشفى للبحث والتطوير؛ لتحسين الأداء والرفع من مكانة المستشفى الدولية.

وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والخمسين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها – عبر الاتصال المرئي- ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1442 – 1443هـ ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على قرارٍ بشأن تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموّقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 11 / 1443هـ، الموافق 8 / 6 / 2022م، بالصيغة المرافقة.