طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعيًا الوزارة إلى حثِّ الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحوّل إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

تفاصيل جلسة مجلس الشورى

جاء ذلك في قرارٍ أصدره مجلس الشورى اليوم الاثنين خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها – عبر الاتصال المرئي-برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها تجاه ملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعالم المالي ١٤٤2/١٤٤3هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

كما تضمن قرار مجلس الشورى مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقًا لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.

ودعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية بما يساهم في تحسين تجربة المستفيد وذلك – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السابق تبنتها اللجنة.

وفي القرار ذاته طالب المجلس بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير، ومعالي الدكتور فهد التخيفي، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية.

إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية

كما دعا المجلس إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية. وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان أخذت اللجنة بها.

وفي سياق القرارات التي صدرت خلال جلسة اليوم فقد ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة بشأن إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني، وذلك بعد أن قدّم نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير تقرير اللجنة أمام المجلس، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إضافة المادة.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمته لجنة الطاقة والصناعة كذلك خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1442/1443هـ، تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس أصدر المجلس قراره بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.

إثر ذلك، أصدر المجلس ضمن أعمال الجلسة قرارًا بعد أن استعرضت لجنة الحج والإسكان والخدمات، تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1442/1443هـ.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدّم أعضاء المجلس خلال مداولة التقرير عددًا من المداخلات حيال ما ورد فيه من معلومات متعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير.

واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي ١٤٤2/١٤٤3هـ، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب المجلس مؤسسة المسار الرياضي بتحديث هيكلها التنظيمي؛ لربط المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة، داعيًا المؤسسة إلى الإسراع في إكمال الأعمال التصميمية النهائية لجميع مخرجات المشروع في كلِّ مراحله؛ كي يتسنى لها إنهاء الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع مع وضع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تعثره.

كما صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي ١٤٤0/١٤٤1هـ، والذي قدّمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وتضمن قرار المجلس المطالبة بتكليف جهة محايدة لتقييم الصندوق بغرض تحسين الأداء في ظل المتغيّرات والمستجدات الأخيرة في التعليم العالي بالمملكة.

التقرير السنوي لوزارة الثقافة

إلى ذلك، ناقش المجلس اليوم تقريرًا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1442/1443هـ، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

وتقدّم أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير بعددٍ من المداخلات والآراء حيال ما جاء في التقرير من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمل الذي تقوم به الوزارة خلال سنة التقرير.

وطلبت رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وكان المجلس في مستهل جلسته قد أصدر قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة، قدّمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

كما وافق المجلس اليوم على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بعد الاستماع إلى ما ورد في تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن المذكرة المقدم من معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

إلى ذلك، قرّر المجلس خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 29/10/1443هـ، الموافق 30/5/2022م، وذلك بعد أن قدّمت رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة إيمان الجبرين تقرير اللجنة بشأن مشروع مذكرة التفاهم أمام المجلس.

كما وافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقع في مدينة عمّان بتاريخ 22/11/1443هـ الموافق 21/6/2022م، بالصيغة المرافقة واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.