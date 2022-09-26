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مشيدًا بتصريحاته للإعلام

الشيخي: تيسير الجاسم هدفه إسعاد الجمهور

2022-09-26 الساعة 11:58
الشيخي: تيسير الجاسم هدفه إسعاد الجمهور
المواطن - مروة نبيل

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أشاد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، بتصريحات نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تيسير الجاسم، مؤكدًا أنه يسعى لإسعاد الجماهير سواء خلال فترة لعبه أو خلال منصبه الحالي.

إشادة بتصريحات تيسير الجاسم:

وعلق محمد الشيخي على تصريحات نائب رئيس الأهلي، قائلًا: “يقول تيسير الجاسم للإعلام: (نشعر بما يشعر به جمهور الأهلي)، جملة عميقة تجسد ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الإدارة ومحبي النادي”.
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا فرق بين تيسير الجاسم ابن الملعب ونجم كرة القدم بالأمس ونائب الرئيس اليوم، في الحالتين الهدف واحد وهو إسعاد الجمهور بأفضل الصفقات وأفضل النتائج”.
تيسير الجاسم
الجاسم

الأهلي يتعاقد مع موسيماني:

ونجحت إدارة النادي الأهلي المكلفة برئاسة وليد معاذ في التعاقد مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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