وجه مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، نصيحة إلى مجلس الإدارة برئاسة وليد معاذ بشأن التعاقدات وعقود الرعاية.

الشيخي يوجه نصيحة لإدارة وليد معاذ:

وقال الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نصيحة لإدارة وليد معاذ.. حتى لا يُلدغ الأهلي من جحر السماسرة مرتين”.

وتابع: “يجب أخذ الحيطة والحذر من كثرة السماسرة ووسطاء التعاقدات وتجار الشنطة في الصفقات والتعاقدات وهم الذين نهشوا خيرات النادي من عوائد العقود والشراكات والاستثمارات وتواجدوا في تعاقداته السيئة”.

الأهلي في دوري يلو بعد الجولة الخامسة:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة توازنه بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة نظيره أُحد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع الراقي رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من الفوز في مواجهتين، والتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة.